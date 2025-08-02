Rakı masalı intihar girişimi! Görenler şaşkına döndü

Kaynak: Haber Masası
Rakı masalı intihar girişimi! Görenler şaşkına döndü

Adana’nın Çukurova ilçesinde intihar etmek girişiminde bulunmak için Çatalan Köprüsü'ne çıkan bir kişinin köprüde rakı masası kurması dikkat çekti. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Adana'nın Çukurova ilçesinde garip bir intihar girişimi vakası yaşandı.

Haber Masası'nın haberine göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, henüz bilinmeyen gerekçeden dolayı intihar etmek girişiminde bulunmak için Çatalan Köprüsü'ne çıktı.

Şahıs, bu esnada yanında getirdiği rakı şişesi ve bardakla korkuluk üzerinde oturup içki içti, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde ikna edilen şahıs, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

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