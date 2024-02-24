Rakibi kırmızı kart görünce tribüne dil çıkardı. Hakemin kararı sonrası 'dilimi eşek arısı soksaydı' dedi

U-18 B Ligi 6. Grupta Yıldırımbosna sahasında Bağcılar Güneşli ile karşı karşıya geldi.

İBB Bayrampaşa Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti.

İki takımında 10 kişi kaldığı karşılaşmada hakem kararları maça damga vurdu.

Mücadelenin 81. Dakikasında hakem Emre Çiğdem Yıldırımbosnalı oyuncu Mehmet Ali Bosna’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

Rakibinin 10 kişi kalması sonrası çirkin bir şekilde taraftarlara dönerek alay eden Bağcılar Güneşli futbolcusu Murat Can Berki ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakemin kararı sonrası Murat Can Berki uzun süre itiraz ederken sosyal medyada olan görüntülerini izleyen binlerce kullanıcı hakemi doğru kararından dolayı tebrik etti.