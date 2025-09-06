Rakibin yüzüne tükürmüştü: Cezası belli oldu

Yıldız oyuncular Lionel Messi ve Luis Suarez'in forma giydiği Inter Miami, geçtiğimiz pazar günü oynanan ABD Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 mağlup oldu.

Suarez, maçın ardından rakip teknik heyetten bir görevlinin üzerine yürümüş ve yüzüne tükürmüştü.

Dünyada gündem olan bu hareketinin ardından Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür dilemişti.

ESPN'de yer alan habere göre, 38 yaşındaki oyuncu 6 maç men cezasına çarptırıldı.