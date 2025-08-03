Rakibine transfer olan futbolcuya teşekkür!

Kaynak: İHA
Rakibine transfer olan futbolcuya teşekkür!

Sivasspor’a transfer olan 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan’a eski takımı İstanbulspor'dan teşekkür geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Sivasspor’a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Okan Erdoğan’a teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teşekkürler Okan Erdoğan. Saha içerisindeki duruşun ve karakterin ile takımımıza çok şey kattın. Yolun açık olsun" denildi.

İstanbulspor formasıyla 118 maçta görev alan Okan, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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