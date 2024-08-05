Rakibinin erkek olduğunu söyleyip ringden çekilmişti. İtalyan kadın boksör Carini'den dünyayı şok eden Khelif açıklaması

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Rakibinin erkek olduğunu söyleyip ringden çekilmişti. İtalyan kadın boksör Carini'den dünyayı şok eden Khelif açıklaması

Paris Olimpiyat Oyunları'nda yaptığı hareketle günlerce konuşulan İtalyan boksör Carini, Cezayirli rakibi Khelif’ten özür diledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda cinsiyetiyle ilgili tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif karşısında ringden çekilen İtalyan boksör Angela Carini, rakibinden özür diledi.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a konuşan Carini, Khelif’e yönelik cinsiyet tartışmalarının kendisini derinden etkilediğini belirtti. Carini, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Amacım bu değildi. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif’e karşı hiçbir şeyim yok. Onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım,” ifadelerini kullandı.

Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif’ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti.

Uluslararası Boks Birliği (IBA), 2023 Dünya Kupası’nda “kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması” gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmaların gündeme geldiğini açıklamıştı.

Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA’nın Khelif’in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.

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