Rakibinin suratına tüküren oyuncuya 6 maç ceza

Kaynak: Haber Merkezi
Rakibinin suratına tüküren oyuncuya 6 maç ceza

İngiltere Championship ekiplerinden Nowrich City forması giyen Borja Sainz, rakibinin suratına tükürdüğü için 6 maç ceza aldı. Sainz, yaptığı açıklamada herkesten özür dilediğini söyledi.

Norwich City'nin geçtiğimiz aralık ayında 2-1 yenildiği Sunderland maçının 74. dakikasında rakibi Chris Mepham'a tüküren Borja Sainz, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Sainz verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını belirterek, "Rakibime tükürmek benim karakterime hiç uymuyor ve o anki tepkim kabul edilemezdi. Davranışlarım için Chris Mepham'dan özür dilemek istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarımdan, teknik kadromuzdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.

2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen İspanyol sol kanat oyuncusu, 26 maçta attığı 15 golle Championship'teki gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.

Son Haberler
Kocaeli’de kaçak forma operasyonu: Bin 206 adet ele geçirildi
Kocaeli’de kaçak forma operasyonu: Bin 206 adet ele geçirildi
Sivas'ta cinayet zanlıları polisten kaçamadı
Sivas'ta cinayet zanlıları polisten kaçamadı
‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi! 15 gün boyunca yasak
‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi! 15 gün boyunca yasak
Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme
Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme
Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
Gaziantep'te traktör faciası!