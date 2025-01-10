Rakibinin suratına tüküren oyuncuya 6 maç ceza

Norwich City'nin geçtiğimiz aralık ayında 2-1 yenildiği Sunderland maçının 74. dakikasında rakibi Chris Mepham'a tüküren Borja Sainz, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.



Sainz verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını belirterek, "Rakibime tükürmek benim karakterime hiç uymuyor ve o anki tepkim kabul edilemezdi. Davranışlarım için Chris Mepham'dan özür dilemek istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarımdan, teknik kadromuzdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.



2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen İspanyol sol kanat oyuncusu, 26 maçta attığı 15 golle Championship'teki gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor.