Rakının ham maddesine kamuflaj

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa merkezli 4 ilde rakı, votka, çin gibi içeceklerin ham maddesi olan etil alkole "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle eden çeteye yönelik yapılan Çengel-17 operasyonunda 28 kişi yakalandı. 98 Bin 600 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerce piyasaya etil alkol sokan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.

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Geniş kapsamlı yürütülen soruşturmada 28 şüpheliye ulaşan ekipler, Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da ‘Çengel-17' operasyonu düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde ve etik alkol üretimi yaptığı imalat depolarında 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, 2 adet dolum makinesi, 398 litre el yapımı içki, 1 Adet 9 mm ve 1 Adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Yakalanan şüpheliler, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, operasyonların aralıksız olarak süreceğini ifade ettiler.

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