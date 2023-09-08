Rakip çeteye atacakları el bombasını atmayı unutup arabaya binince havaya uçtular

Ekvador’da rakip çetenin bulunduğu eve silahlı saldırı düzenleyen çete üyeleri, pimi çekilmiş el bombasıyla arabaya binmeleri sonucu 6 kişiden 4’ü öldü, 2’si yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rakip çeteye atacakları el bombasını atmayı unutup arabaya binince havaya uçtular

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçtıkları arabada el bombasını atmayı unuttu.

EL BOMBASIYLA ARABAYA BİNDİLER

Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta patlaması sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.

screenshot-16.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Silah taşıyan personele asgari ücret veremezsin! Yazarlar
Silah taşıyan personele asgari ücret veremezsin!
Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman? Keşfet
Kulüp 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Kulüp yeni sezon ne zaman?
FETÖ firarisi öğretmen yakalandı Güncel
FETÖ firarisi öğretmen yakalandı
Sinop’ta denize girmek yasaklandı Güncel
Sinop’ta denize girmek yasaklandı
Nelson Oliviera Konyaspor'da Spor
Nelson Oliviera Konyaspor'da
Benim Güzel Ailem 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Benim Güzel Ailem 11 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı Güncel
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı