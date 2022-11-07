Futbol sahası denize döndü. Futbolcular adeta su kayağı yaptı

Brezilya'da yoğun yağış altında oynanan CRB - Bahia maçında saha adeta gölü andırdı.
Ayakta kalmakta zorlanan futbolcular topu kontrolünü de zaman zaman sağlayamadı.
Bir pozisyonda ev sahibi ekip hücuma çıkmaya çalışırken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Brezilya 2. Ligi'nde oynana mücadele sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yoğun yağış altında oynanan maçın ardından Bahialı futbolcular Serie A’ya yükselmeyi kutladı.
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