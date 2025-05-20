Rakıya bayram zammı geldi. 70'lik rakının fiyatı şok etti

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubuna zam geldiğini açıkladı.

Mey Rakı’dan sonra Efe Rakı grubundaki içkilere de ‘maliyet zammı’ geldi. Grubun yeni fiyat listesini Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, X‘ten duyurdu.

70'lik efe klasik rakının fiyatı 995 TL, 5 yıllık olan 70'lik özel serinin fiyatı ise 3 bin 250 TL oldu.

Zamlara isyan eden vatandaş "Bana hükümet 2 ay sonra sıfır zam yapacak. Sadece enflasyon farkını verecek. Ben faturaları düşünmekten rakının tadını bile unuttum. Hükümet alkollü içecek tüketenlerin sırtından dünyanın parasını kazanıyor. İçene de aşağılayıcı gözlerle bakılıyor" dedi.

Bir başka vatandaş da "Tütün ürünlerine ve alkollü içeceklere yapılam zamlar hükümetin imdadına yetişiyor. Düşünün Bulgaristanlılar bizim rakımızı bizden ucuza içiyor. Yurt dışına çıkınca oradan rakı alıp ülkeme getiriyorum. Bir de bu fiyatlara nakliye, bayi karı ve vergileri de koyun. Türkiye'de içmek lüksün lüksü oldu" diye konuştu.