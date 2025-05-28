Ralli seven oyun tutkunlarına müjde: Nacon, WRC lisanslarını yeniden aldı

Fransız video oyun geliştiricisi Nacon, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) resmi video oyunu haklarını 2027-2032 arasındaki altı sezon için yeniden kazandı. Daha önce 2015-2022 arasında WRC oyunlarını geliştiren şirket, bu kez farklı bir vizyonla geri dönüyor. Nacon’un bu yeni anlaşması, İngiliz stüdyo Codemasters’ın 2023’te yayımladığı EA Sports WRC ile birlikte sona eren işbirliğini takiben gerçekleşti. Codemasters, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada WRC ile olan ortaklığını sona erdirdiğini ve yeni ralli oyunları geliştirme planlarını askıya aldığını duyurdu.

YENİDEN TASARLANAN DENEYİM

Nacon CEO’su Alain Falc, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, WRC Promoter ile işbirliğini yenilemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Falc, “Bu ikonik lisans, ralli hayranlarının beklentilerine cevap verecek son derece rafine bir sürüş deneyimi oluşturmak için olağanüstü bir oyun alanı sunuyor” dedi. Şirket, önceki deneyimlerinden faydalanarak tamamen yeniden tasarlanmış bir oyun serisi geliştirmeyi hedefliyor. Oyun, hem ralli tutkunlarını hem de yeni oyuncuları içine çekecek gerçekçi bir atmosfer sunacak.

EA SPORTS DÖNEMİ SONA ERDİ

Codemasters, 2021 yılında Electronic Arts tarafından satın alınmış ve WRC oyun haklarını geçici olarak devralmıştı. Ancak 2023’te çıkan EA Sports WRC sonrasında, stüdyo ralli oyunları alanındaki faaliyetlerini durdurdu. Bu gelişme, Nacon’un yeniden sahneye çıkmasının önünü açtı.

2027’DE İLK YENİ OYUN GELİYOR

Yeni anlaşma doğrultusunda Nacon’un geliştireceği ilk oyun 2027 sezonunda çıkacak. PC ve konsollara özel olacak bu yapım, markanın önceki tecrübelerine dayanarak geliştirilecek. Nacon’un ralli dünyasındaki köklü birikimi, hayranların heyecanını artırıyor.