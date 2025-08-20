Rallici Türk iş insanının fabrikası icradan satışa çıktı. Dev fabrika 39 bin 771 metrekare

Türkiye’nin motor sporları alanında tanınmış isimlerinden İskender Atakan’ın sahibi olduğu Nova Reklam şirketinin Kocaeli Gebze’deki fabrikası, ekonomik zorluklar nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. 39 bin 771 metrekarelik alanda kurulu tesisin muhammen bedeli 1 milyar 49 milyon 574 bin 35 TL olarak açıklandı. İhale süreci, 4-10 Kasım’daki ilk satışla başlayacak, ikinci ihale ise 3-11 Aralık’ta gerçekleşecek.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika, 29 bin 252 metrekarelik kullanım alanına sahip. Tesis, modern üretim alanları, idari binalar, iki bekçi kulübesi ve geniş depolama birimlerinden oluşuyor. Nova Reklam, reklam ve tanıtım sektöründe faaliyet gösteren köklü bir firma olarak biliniyor. Ancak son yıllarda şirketin yaşadığı mali sıkıntılar, bu dev tesisin hisselerinin icra yoluyla satışına yol açtı.

İskender Atakan, motor sporlarındaki başarılarıyla adını duyurmuş bir iş insanı. 1953’te Kocaeli Gölcük’te doğan Atakan, İstanbul Siyasal Bilimler Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1972’de adım attığı otomobil yarışlarında 8 şampiyonluk kazandı ve 97 yarışın 46’sında birincilik elde etti. 1994’te pistlere veda eden Atakan, Marlboro-Mobil Yarış Takımı direktörlüğü yaptı ve Nova Group bünyesindeki şirketleriyle iş dünyasında adından söz ettirdi.

Bugün Nova Reklam, Sinerji İnşaat, Metrozone ve Novatech’in yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Atakan, motor sporları organizasyonlarıyla genç yeteneklere destek sağladı. Fabrikanın satış süreci, iş dünyasında yankı uyandırdı.