Teknoloji dünyası büyük bir RAM krizi ile boğuşuyor. Yapay zeka şirketlerinin artan taleplerini karşılamakta zorlanan RAM üreticileri talebi karşılamak için kısıtlı üretim bantlarını yüksek kapasiteli belleklere yönlendirdi. Bu durum genel tüketicilerin taleplerinin neredeyse karşılanamaz noktaya gelmesine ve bilgisayar ve cep telefonu fiyatlarının artmasına neden oldu. Öte yandan RAM fiyatlarına ciddi oranlarda zam geldi.

Gelen son haberler RAM krizinin artarak devam ettiğini ortaya koydu. Tayvanlı yonga tasarımcısı Etron’un patronu Lu Chao-Chun, RAM siparişlerini teslim alabilen şirketlerin kendilerini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Lu Chao-Chun DRAM tedarik zincirinde yaşanan büyük aksaklıkların nedenlerinden birinin, birkaç yıl önce üreticilerin üretim kapasitesini artırmaya odaklanmamaları olduğunu, çünkü COVID-19 pandemisi nedeniyle bellek ürünlerine olan talebin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu vurguladı.

HBM ürünlerine olan talep patlama yaptığı için DRAM üretiminin sıkıntıya girmesi en çok son kullanıcıyı etkiledi. RAM bellek tedarik etmek isteyen firmalar yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Haliyle akıllı telefonlardan tabletlere, ekran kartlarına ve bilgisayarlara kadar pek çok son kullanıcı ürününde fiyatlar önemli oranda artmaya başladı.

Sorun sadece fiyatların artması değil. Üretim kısıtlı kaldıkça eski RAM bellek kapasitelerine olan talep artmaya başladı. Önümüzdeki bir iki yıl 16GB üzerinde mobil cihaz RAM belleği görmek mümkün olmayabilir. Nvidia ise oyuncu ekran kartlarında üretimi azaltmayı planlıyor. Uzmanlar 2027 yılına kadar RAM krizinde bir iyileşme beklemiyor.