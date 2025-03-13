Ramazan ayı ile birlikte talep arttı! "Doğal olması nedeniyle seviliyor"

Gümüşhane'de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kentin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve kömeye olan talep arttı.

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve köme Ramazan ayında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Dutun kazanlarda kaynatılmasının ardından fındık ya da ceviz ilave edilerek bezlerde kurutulmasıyla elde edilen pestil köme hiçbir katkı maddesi içermemesi nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

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Vatandaşların özellikle Ramazan ayında hem tatlı niyetine hem de enerji vermesi bakımından pestil kömeye olan ilgisinin arttığını söyleyen işletmeciler, Ramazan ayıyla birlikte siparişlerin de arttığını ifade etti.

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"DOĞAL OLMASI NEDENİYLE SEVİLİYOR VE TERCİH EDİLİYOR"

Ramazan ayıyla birlikte sipariş sayılarında artış olduğunu söyleyen pestil köme işletmesi çalışanı Battal Sökmen, "Pestil ve köme Gümüşhane'ye has Gümüşhane'den çıkmış. Önce Gümüşhane sonra bölge, Türkiye ve dünyaya yayılmış bir doğal ve lezzetli bir ürün. Doğal olması ve enerji vermesi bakımından da vatandaşlar tarafından oldukça tercih ediliyor.

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar iftardan sonra tatlı niyetine pestil ve kömeyi doğal olması nedeniyle daha çok tercih ediyorlar. Bu da bizi sevindiriyor ve ekonomik olarak büyük bir katkı sağlıyor.

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Sahurda da tercih ediliyor, insanları tok tutuyor ve enerji veriyor. Daha verimli bir gün geçirmiş oluyorlar. Ramazan ayıyla birlikte daha fazla tercih edilir hale geldi.

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Siparişlerimiz de bu yönüyle arttı. İçerisinde barındırdığı ceviz ve dut seviliyor ve doğal olması nedeniyle çok seviliyor" dedi.