Ramazan ayı öncesi hurma çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı! İşte fiyatlar

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü’nde hurma satışları başladı. Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlar, farklı hurma çeşitleriyle tezgahlarını süsledi. Vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmalara yoğun ilgi gösterdi.



Bu yıl hurma fiyatları 200 TL ile bin TL arasında değişiyor. Medine, Kudüs, İran ve Tunus hurmaları en çok tercih edilen çeşitler arasında yer aldı. Esnaf, fiyatların hurmanın çeşidine ve boyuna göre değiştiğini belirtti.



Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, Ramazan ayında hurma satışlarının arttığını ifade ederek, "Vatandaşlar iftarlarını hurma ile açmayı tercih ediyor. Bu nedenle satışlarımız her yıl bu dönemde artıyor. Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Ramazan aylarında hurma daha çok tercih ediliyor. Hurmalar besin değeri olarak Ramazan ayları dışında da tüketilmeli. Tezgahlarda yaklaşık 10 çeşit hurma var. Fiyatlar hurmanın cinsi ve boyutuna göre değişiyor" dedi.

Ramazan öncesi hurma satışlarının başladığını ifade eden esnaf Hüseyin Yavuzer de "Tezgahlarımızı hazırladık. Ramazana az zaman kala satışlar artıyor. Fiyatlar 170 liradan 850 liraya kadar çıkıyor. Hurmalar genel olarak Suudi Arabistan’dan, Kudüs’ten, Cezayir’den geliyor. Geleneksel olarak oruç açarken hurma tüketiyorlar" şeklinde konuştu.



Alışveriş için Eminönü’ne gelen vatandaşlardan Emine Çetin ise "Hurma, Ramazan geleneğinde önemli bir yere sahip. Bütçemize uygun hurmayı seçtik. Özellikle Ramazan ayında daha çok hurma tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Eminönü’nde hurma satışlarının daha da artması bekleniyor.