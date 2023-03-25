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Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat

Akşam iftarda bir anda çok miktarda yemek yedikten sonra mide fazlasıyla dolu olduğu için geriye doğru kaçak yaparak boğaz şikayetlerine neden oluyor. Mide asidinin boğaza, ses tellerine ve ağız bölgesine kadar gelmesine de boğaz reflüsü deniliyor.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:05
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Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat

Ramazan ayında boğaz reflüsüne dikkat
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Editör: Erdem Avşar

Özellikle ramazan ayında daha fazla görmekteyiz çünkü insanlar sahurdan sonra hemen yatıyorlar ve mide boşalması için yeterli zaman olmadığından uykudan sonra midedeki yiyecek ve içecekler boğaza doğru kaçak yapıyor bu nedenle  boğaz reflüsü şikayetlerini bu ayda daha fazla görüyoruz. 

Boğaz reflüsü ile mide reflüsü birbirinden farklıdır mide reflüsünde göğüste ağrı, göğüs arka duvarında yanma ve ekşime şikayetleri yaşanırken boğaz reflüsünde boğazda geçmeyen takılma hissi, sürekli boğaz temizleme, öksürük, ses kısıklığı, seste çatallaşma, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu ve  ağız kokusu gibi bir çok şikayete neden olur. 

Hastalığın tanısını koymak için hastanın şikayetleri ayrıntılı değerlendirildikten sonra endoskopik muayene ile yani kamera ile Boğaz'a bakıldıktan sonra kolaylıkla tanı konulabilmektedir.  

Boğaz reflüsü sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıklarla beraber birleştiği zaman bu bölgede mide asiti tahrişine bağlı olarak kanser riskini de artırmaktadır. 

Boğaz reflüsün en sık semptomu yani bulgusu boğaz temizleme isteği, boğazda takılma hissi, ses kısıklığı, seste kabalaşma,yutarken takılma hissi ve gıcık tarzında boğazda öksürük görülür.

Gıdalardan ise en fazla boğaz reflüsüne neden olan yiyecek ve içecekler; aşırı kahve içmek, alkollü içecekler, yağlı yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, kakaolu ve çikolatalı yiyecekler, fazla salçalı ve baharatlı yiyecekler ve yağlı yiyecekler yapar.

Boğaz reflüsünden korunmak için özellikle ramazan ayında iftar ve sahurda tıkabasa yiyecek yememek gerekiyor, yatağa yatmadan en az 2-3 saat öncesinde yemeyi içmeyi kesmek gerekiyor, yatak başı bir miktar yükseltilebilir, beli çok sıkan dar kıyafetlerden sakınmak gerekir, reflü yapan yiyecek ve içecekleri azaltmak ve tüketmemekte fayda vardır.

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