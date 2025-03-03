Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu! Yoğun ilgi görüyor

Kütahya'da Ramazan ayının geleneksel lezzetleri arasında yer alan tahinli pide, iftar ve sahur sofralarını süslemeye devam ediyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen bu özel pide, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Pide ustası Mustafa Sayın, büyük ilgi gören tahinli pidenin sadece Ramazan ayında üretildiğini belirtti. Sayın, "Ramazan'dan sonra 11 ay boyunca ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, şekerli tahinli, tahinli cevizli ve cevizli şekerli olmak üzere dört farklı çeşidi var. Müşterilerimiz büyük bir sabırsızlıkla bekliyor ve Ramazan ayında yoğun ilgi gösteriyorlar" dedi. ​​​​​​​

Pidenin içeriği hakkında da bilgi veren Sayın, "İçerisine sadece tahin ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Tercihe göre şeker ilave ediyoruz ve en son ceviz ekleyerek fırına veriyoruz. Artık Kütahya'ya özel bir lezzet haline geldi" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Bu yıl tahinli pidenin 80 TL'den satışa sunulduğunu belirten Sayın, Ramazan boyunca yoğun talep gördüklerini ve müşterilerini memnun etmek için özenle çalıştıklarını söyledi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Karaman'da vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezi tahinli pideden alabilmek için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak şehrin 14. tescilli ürünü olan 'Karaman Tahinli Pidesi'nden alabilmek için bekleyen vatandaşlar metrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Fırına tahinli pide almaya gelen vatandaşlar fırının önünde iftara saatler kala beklemeye başladı.

"EŞİM İÇİN TAHİNLİ PİDE SIRASINA GİRDİM"

Tahinli pide almak için gelen Berkay Yılmaz, "Tahinli pide alabilmek için 2 buçuk saat bekledim. Ramazan'ın ilk günleri heyecanlıyız" derken, Gökhan Fidan isimli vatandaş ise "Sıra çok uzun. İftardan önce sıra gelirse güzel olur. Ben aslen Kırşehirliyim, biz de tahinli pide pek olmaz. Eşim Konya'nın Ereğli ilçesinden ve çok sever. Eşim tahinli pideyi çok sevdiği için sıraya girdim. Eşim için buradayım" diye konuştu.

GELENEK 150 YILDIR DEVAM EDİYOR

Fırında çalışan usta Niyazi Kaya ise, "Yıllardan beri bu fırında çalışıyorum ve arkadaşlara yardım ediyorum. Ramazan'ın vazgeçilmez tatlarından biri de tahinli pidemizdir. Dışarıda görüldüğü gibi kuyruk oluşmakta. Bu da tahinli pidemizin değerinin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Tahinli pidemiz tescillidir ve Karaman'ın vazgeçilmezidir. Bu geleneği 150 yıllık fırında 150 yıldır devam ettiriyoruz. Biz de atalarımızdan bu yana 50 yıldır devam ettiriyoruz. Tahinli pide atalardan gelen bir tat" dedi. (İHA)