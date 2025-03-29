Ramazan Bayramı arifesinde İstanbul Otogarı’nda yoğunluk: Ek seferler devrede

Ramazan Bayramı arifesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda yolcu yoğunluğu sürüyor. Tatil süresinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte otogarlarda hareketlilik başladı.
Seyahatlerini arife gününe bırakan vatandaşlar yoğunluk oluştururken, otobüs firmaları talepleri karşılamak için ek seferler düzenledi.
İnternetten bilet bulamayan yolcular otogardan bilet almayı denese de büyük zorluklarla karşılaştı. Yoğunluk, otogarın giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyruklarına yol açtı.
Otogarda bayram öncesi otobüslere denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını kontrol etmek ve olası aksaklıkların önüne geçmek için denetimlerini artırdı.
Otobüs şoförü Mehmet Çomar, ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını belirterek, bayram dönemindeki yoğunluğa dikkat çekti.
Ayrıca, denetimlerin otogar çevresinde devam ettiği görüntülendi.
İstanbul'da bayram yoğunluğu! Otogar dolup taştı