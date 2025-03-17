Ramazan Bayramı öncesi 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi! Birçok firmaya ağır para cezası

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen fahiş fiyat ve etiket denetimleri, Ramazan Bayramı öncesi artırıldı.

Bakanlık ekipleri, 81 ilde aralıksız devam eden denetimlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'un da aralarında olduğu 11 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini denetledi.

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Trabzon'da çok sayıda işletmeyi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, raflardaki etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi.

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Haksız kazancın önüne geçmek adına sürdürülen ortak denetimler kapsamında fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili kontroller yapıldı.

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Trabzon'da sürdürülen 3 aylık denetim kapsamında, 365 firmadan 40'ının aykırı firma olduğu ve 35'inde ise haksız fiyat tespit edilirken, toplam 315 bin TL idari para cezası uygulandı.

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"HER GÜN KONTROLLERİ YAPIYORUZ"

Market müdürü İzzet Berber, "Denetimlerin doğru şekilde yapılması gerekiyor. Sürekli tarih kontroller yapılıyor. Kasa ile etiket fiyatlarının birbirini tutmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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Genel olarak 15-20 günde bir denetim yapılıyor. Hem denetimden geçmiş hem de tarih kontrollerini yapmış oluyoruz.

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Sorun yaşayan marketler vardır ama biz her gün etiket ve tarih kontrollerini yapıyoruz. Müşteriye taze ve düzgün ürün vermek için uğraşıyoruz" dedi.