Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Takvim belli oldu

Bu yıl ramazan bayramının ilk günü pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonu tatilleri ile birleşmesi mümkün olmuyor.

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 2025 resmi tatil günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün ile sınırlı kalacak.

2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Ancak arefe günü de yarım gün tatil olacak. Öğrenciler için ise değişen bir şey olmayacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 28 Mart Cuma günü başlayacak ara tatile denk geldiği için okullar zaten tatil olacak. İşte 2025 Ramazan Bayramı tatil günleri...

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi (yarım gün)

1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

Okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimi ile başlayacak 7 Nisan Pazartesi günü ise eğitim öğretim devam edecek.