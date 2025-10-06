Ramazan gelmeden kitabı geldi…

Başı Rahmet, Ortası Mağfiret Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş olan oruç ayı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmaya daha var. 19 Şubat 2026’ya erişenler bu mübarek ayın manevi nimetlerinden yararlanma fırsatı bulacak. Daha bunca vakit varken Ramazan konusunu gündeme alma sebebim Din Hizmetleri Uzmanı Bülent Acun hocanın Ramazan ve oruç üzerine düşüncelerini topladığı, “Biz ki oruç tutarız, Bizi kimse tutamaz” adlı kitabı. Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine mahkumların talep ettiği kitapları hiçbir karşılık beklemeksizin ulaştıran Kader Mahkumları Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Zengin hocayla Yeniçağ’ı ziyarete gelen Bülent Acun hoca, bildiğiniz hocalardan çok farklı, sıra dışı bir profil. Gerek hitabeti, gerek bilgisiyle daha konuşmaya başlar başlamaz farklılığını ortaya koyuyor.

1979 yılında Mersin’de dünyaya gelen Bülent Acun çocukluğunda geçirdiği rahatsızlık sebebiyle görme yetisini yüzde 95 oranında kaybetmiş. Ama öğrenme ve kendini geliştirme azmini hiç kaybetmeyen Bülent Acun hoca Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra girdiği din hizmetleri alanında dindaşlarına yararlı olmayı sürdürüyor. Bir çok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevleri de yapan Bülent Acun hocanın vazgeçilmez tutkularından biri de yazmak. “Biz ki oruç tutarız, Bizi kimse tutamaz” adlı kitabı da bu tutkusunun ürünlerinden sadece biri… Nükteli üslubuyla mübarek Ramazan ayının ve Oruç ibadetinin faziletlerini anlattığı bu kitabını 11 ayın sultanını şimdiden karşılamak için alın, okuyun derim.

Türkiye’nin bugünkü gündeminin bir fotoğraf karesine bakmak istiyor gibi bakmak istiyorsanız Daver Darende’nin, “Türkiye’ye Dayatılan Büyük Oyun / Küresel Güçlerin Ortadoğu Satrancı” adlı kitabı bu iş için tam biçilmiş kaftan.

Araştırmacı yazar Daver Darende, küresel güçlerin Ortadoğu'da oynadığı büyük oyuna ve bu karanlık oyunun ülkemizde neden olacağı gelişmelere bu kitabıyla mercek tutuyor. Sınırlarımızın dışında kurgulanıp, yurdumuzun yarınına kasteden 'Büyük Oyun'u deşifre ediyor. Suriye'nin kuzeyinde olup bitenlerin ülkemize nasıl yansıyacağını bilgi, belge ve örneklerle okurlarına sunuyor:

* ABD'nin Türkiye karşıtı Pentagon raporunda neler öngörülüyor?

* Büyük oyun adım adım Türkiye'ye nasıl dayatılıyor?

* Yakın geçmişi bilmeden günümüzdeki gelişmeleri anlayabilir miyiz?

* ABD'nin Suriye'de hazırladığı 'Örtülü Plan', Arap Ordusu ve Suudi Arabistan...

* Menbiç sorunu nasıl çözümlenecek?

* İdlib, Türkiye için niçin önemli?

* Fırat'ın doğusunda ABD hangi oyunları sahneye koyuyor?

* Küresel güçlerin Fırat'ın doğusunda izlediği politika ile Akdeniz'in doğusundaki tutumları arasında fark var mı?

* Türkiye, kendi yazgısını eline alıp, bu çemberi yarabilecek mi?

Mülteciler, sığınmacılar, düzensiz göçmenler… Dünyada yerini terk etmek zorunda kalan 120 milyon insan var ve her biri yeni bir yaşamın eşiğinde. Düzensiz göç, giderek insanlığın en büyük sınavına dönüşüyor. Bir yanda süregiden mavi yakalı krizi, diğer yanda hızla yaklaşan çelik yakalı teknolojisi… Ve bu karmaşanın ortasında, Ortadoğu’daki ateş tüm dünyayı sarma tehlikesi taşıyor. Üçüncü Dünya Savaşı hiç olmadığı kadar yakın! Artık kalıcı barış için sadece diplomasi değil, Gazze’nin yeniden inşasını, iki devletli çözümü ve sürdürülebilir bir ekonomik modeli temel alan cesur bir vizyon gerekiyor. Ama gerçekten tek bir proje insanlığa yeniden umut verebilir mi? Mert Özgün, “Kırılma Noktası - Proje: HR Peninsula” adlı kitabı ile bu soruya hem sarsıcı hem de umut verici bir kurgu üzerinden yanıt arıyor.

