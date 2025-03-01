Ramazan için dört öğün önerisi! Uzmanlardan önemli tavsiyeler

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, Ramazan boyunca dengeli beslenmenin sağlığımız üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek, vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besinleri almasını sağlar. Bu dönemde doğru beslenme alışkanlıkları, genel sağlık durumunu olumlu yönde etkiler" dedi.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, Ramazan ayında dört öğünlü beslenme planının önemine dikkat çekerek şunları belirtti:

"Dört öğünlük beslenme planı, iftar, ara öğün, sahur ve bir ara atıştırmalık şeklinde düzenlenmelidir. Bu plan, enerji seviyelerini dengede tutarak açlık hissini azaltır ve metabolizmayı hızlandırır"

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZAN'DA BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada, Ramazan boyunca dengeli bir beslenme düzeninin sadece mide sağlığını korumakla kalmayıp genel vücut sağlığını da iyileştirdiği belirtildi.

Araştırma, dört öğünlü bir beslenme programının, oruç tutan kişilerin enerji seviyelerini koruduğunu ve mide şikayetlerini azalttığını ortaya koydu.

DÖRT ÖĞÜNLÜ BESLENME PLANI

1. İftar

- İftar, orucun açıldığı ve vücudun enerji depolarının yeniden dolduğu en önemli öğündür. İftarı, hurma ve su gibi hafif gıdalarla açmak ve ardından çorba, sebzeler ve protein açısından zengin bir ana yemek tüketmek önerilir.

Stanford University'den Dr. Christopher Gardner, "İftarı hafif gıdalarla açmak ve dengeli bir ana yemek tüketmek, sindirim sistemini rahatlatır ve enerji seviyelerini dengede tutar" diye ekledi.

2. Ara Öğün (İftar Sonrası)

- İftardan yaklaşık bir saat sonra hafif bir ara öğün, vücudun enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur. Yoğurt, meyve veya tam tahıllı atıştırmalıklar tercih edilebilir.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Frank Hu, "İftar sonrası ara öğünler, enerji seviyelerini dengede tutarak metabolizmayı destekler" dedi.

3. Sahur

- Sahur, oruç süresince vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan kritik bir öğündür. Protein, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar içeren bir sahur, gün boyu tok kalmanıza yardımcı olur.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Sahurda protein ve lif açısından zengin besinler tüketmek, gün boyu enerji seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur" şeklinde açıklamada bulundu.

4. Ara Atıştırmalık (Sahur Öncesi)

- Sahurdan önce hafif bir atıştırmalık, özellikle su ve lif içeren gıdalar tercih edilmeli. Taze meyveler ve kuruyemişler, bu süreçte iyi bir seçenek olabilir.

University of California, Berkeley 'den Dr. Dariush Mozaffarian, "Sahur öncesi hafif atıştırmalıklar, vücudun su dengesini korur ve sindirimi destekler" dedi.

GELECEK ÖNERİLER VE RAMAZAN'DA DOĞRU BESLENME STRATEJİLERİ

Uzmanlar, Ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıklarını benimsemenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı koruma açısından önemini vurguladı.

Harvard School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, "Ramazan boyunca dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, oruç tutan kişilerin genel sağlık durumunu iyileştirir" dedi.