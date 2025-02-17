Ramazan önce ayçiçek yağına zam geliyor mu?

Ramazan yaklaşırken artan gıda fiyatları mutfağı kavuruyor. Vatandaş sıvı yağa gelecek zammı merak ederken Trakya Birlik'ten zam açıklaması geldi.

Trakya Birlik, rafine yağ ve margarin fiyatlarının dünya genelindeki olaylardan ve ekonomik koşullardan etkilendiğini vurgulayarak bayram sonrası sıvı yağa zam yapılacağını duyurdu. Ramazan ayında yağın fiyatının artmayacağını belirtti.

TRAKYA BİRLİK BAYRAM SONRASI ZAMMA DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu etkenler altında mevcut durum değerlendirildiğinde ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmak, 2025 yılında milletimiz için enflasyon belasının geride bırakılarak toplum refahının yeniden yükseltilmesi adına, üretimini yaptığımız tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini, bayram sonrasındaki süreçte de birlik misyonumuz gereği, üreticilerimiz için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile milletimiz için güvenli gıdaya istikrarlı fiyat yapısıyla erişiminin sağlanması noktasında en ideal fiyat mekanizmasının tesisi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."