Ramazan öncesi sıkı denetim! Bakanlık işletmeleri mercek altına aldı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte denetimlerini aralıksız sürdürürken, ramazan ayı öncesi incelemelerini sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı.

Yıl başından bu yana denetimlerini ara vermeden sürdüren ekipler, bugün de İstanbul'un 31 ilçesinde ve Mega Center Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

"VATANDAŞLARIN MENFAATLERİNİ KORUMA NOKTASINDA DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla bugün yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat ve stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Mega Center Toptancılar Sitesi'nde denetimlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, 81 ilde başta gıda işletmeleri olmak üzere marketlerde, restoranlarda, kafeteryalarda ve fırınlarda denetimlere yoğun bir şekilde devam edildiğini söyledi.

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla denetimleri artırdıklarını dile getiren Menteşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük gıda hali olan Mega Center'da vatandaşların menfaatlerini koruma noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kentte 31 ilçede 44 ekiple ve 104 arkadaşımızla denetimlerimiz sürüyor. Bu denetimler kapsamında ocakta da buraya gelmiştik. O gün fiyatları almıştık, bugün de aynı ürünlerin fiyatlarına baktık. Burada 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile diğer kanunlar çerçevesinde denetimlerimize devam ediyoruz."

"YIL BAŞINDAN 24 ŞUBAT'A KADAR 200 MİLYON LİRAYI AŞKIN İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI"

İsmail Menteşe, burada fiyat etiketi açısından, alım-satım arasındaki fiyat farkının makul olup olmadığı açısından, künye açısından incelemelerde bulunduklarını kaydederek, "İdari yaptırım miktarlarımız da arttı. Etikete uyguladığımız idari yaptırım 3 bin 166 lira oldu. Haksız fiyatın tespiti halinde bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından uygulanan ceza miktarları da taban fiyatı 143 bin 900 liraya, üst limit de 1 milyon 430 bin liraya yükseltildi. Stokçuluğun da üst limit 17 milyona yükseltildi." açıklamasında bulundu.

Bu yıl İstanbul'da yaptıkları denetimlerden bahseden Menteşe, şu bilgileri verdi:

"1 Ocak-24 Şubat arasında 4 bin 529 market denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 933 restoran, kafe ve lokanta denetledik. 905 de simit işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Bu işletmelerde yaklaşık 27 bin 314 aykırılık tespit ettik ve tutanağa bağladık. 161 milyon 503 bin liralık idari yaptırım tutanağı tuttuk. Bu kapsamda haksız fiyatla ilgili gelen şikayetler üzerinde 3 bin 331 işletmede 5 bin 919 ürünü inceledik. Bu ürünlerden 249 ürünle ilgili haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünler vardı. Bunları bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmesine sunduk."

Menteşe, sebze ve meyvelerde künye bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin denetimleri de yaptıklarına değinerek, buradaki her bir aykırılığa 88 bin 663 liralık idari yaptırım uygulandığını söyledi.

İsmail Menteşe, "1 Ocak ile 24 Şubat arasında yaptığımız değerlendirmeler ve bunların neticesinde tespit ettiğimiz aykırılıklardan kaynaklı 200 milyon lirayı aşkın idari yaptırım tutanağı tuttuk İstanbul için." şeklinde konuştu.

İSTANBUL TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ramazan ayını geçirmeleri için piyasa denetim ve gözetimine devam edeceklerini söyledi.

Bugünkü denetimlere İstanbul Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığını dile getiren Menteşe, "Ara ara Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan da destek alıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞI BİLDİRİMLERİNİ HEMEN DEĞERLENDİRİYORUZ"

İsmail Menteşe, vatandaşların karşılaştıkları sorunları Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına iletebildiklerini belirterek, ""Buraya e-Devlet üzerinden de şikayetler iletilebiliyor. Buraya yenilik eklendi. Fotoğraf yükleme adedini 5'e çıkardık. Bir de konum bilgisi eklendi. Konum bilgisini açtığınızda ürünle ilgili eksiklik gördüğünüz işletmenin konumunun bilgisi sisteme yükleniyor. Bu, vatandaşlar açısından ciddi kolaylık." şeklinde konuştu.

Vatandaşların kendilerine ilettiği haksız fiyatla ilgili bildirimleri hemen değerlendirdiklerini ifade eden Menteşe, denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.