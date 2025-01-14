Ramazana yönelik "fahiş fiyat" denetimi! Fırsatçılar mercek altına alınıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ramazana yönelik "fahiş fiyat" denetimi! Fırsatçılar mercek altına alınıyor

Ramazan ayına yönelik gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetimler bugünden itibaren devreye girdi. Kontrol edilen gıda ürünleri Ramazan ayında tekrar denetlenecek ve fahiş artışlara gerekli işlemler uygulanacak.

Ticaret İl Müdürlükleri, Ramazan ayına yönelik gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetimlerine bugünden başladı.

Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, toptancılar ve marketlerde bakliyat, et, yumurta, süt ürünleri gibi ana gıda maddelerinin bugünlerdeki fiyatlarını belirliyor. Ramazan ayına girerken ve ay içinde bu ürünlerin fiyatlarını tekrar kontrol edecek ekipler, fahiş artışlarla ilgili gerekli işlemleri uygulayacak.

Yetkililer, haksız fiyat artışlarına yönelik yıl boyunca rutin denetimlerinin olduğunu belirterek, özellikle ramazan ayına yönelik kontrollerini artırdıklarını söyledi.

Denetimlerde, fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgileri Ramazan ayına kadar kontrol edecek ekipler, özellikle haksız fiyat artışı başta olmak üzere usulsüzlüklere yönelik cezai işlem yapacak.

Ramazana yönelik "fahiş fiyat" denetimi! Fırsatçılar mercek altına alınıyor

Ramazana yönelik "fahiş fiyat" denetimi! Fırsatçılar mercek altına alınıyor

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