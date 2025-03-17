Ramazan’da ağız kokusuna son verdirecek sağlıklı ipuçları

Harvard Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü’nden Prof. Dr. Alice Golin, ağız kokusunun Ramazan ayında daha belirgin hale geldiğini belirtti:

"Uzun süreli açlık ve susuzluk, ağız içinde kuruluğa neden olarak bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar. Bu da ağız kokusunun başlıca nedeni. Düzenli diş fırçalama, dil temizliği ve ağız gargarası bu sorunun önlenmesinde etkili."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: AĞIZ KOKUSU VE SUSUZLUĞUN ETKİLERİ

Journal of Clinical Dentistry'de yayımlanan bir araştırma, ağız kuruluğunun ağız kokusu riskini %80 oranında artırdığını ve bunun özellikle oruç sırasında belirgin hale geldiğini ortaya koymakta.

Oral Health & Preventive Dentistry dergisindeki bir çalışma, dil temizliğinin ağız kokusunu %50 oranında azalttığını ve bu yöntemin düzenli olarak uygulanmasının olumlu etkiler oluşturduğunu göstermekte.

International Journal of Dental Hygiene'de yayımlanan bir başka araştırma, ağız kuruluğunun önlenmesinde sahurdan sonra bol su tüketiminin ve şeker içermeyen ağız gargaralarının kullanımının etkili olduğunu vurgulamakta.

RAMAZAN’DA AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Düzenli Diş Fırçalama: Sahurdan ve iftardan sonra dişlerinizi en az iki dakika boyunca fırçalayarak plak oluşumunu önleyin.

Dil Temizliği: Dilin üzerindeki bakterileri temizlemek için özel dil temizleyicileri kullanın.

Ağız Gargarası Kullanın: Alkol içermeyen, antibakteriyel özelliklere sahip ağız gargaralarını tercih edin.

Bol Su İçin: Sahurda bol miktarda su tüketerek ağız kuruluğunu önleyin.

Şekerli Yiyeceklerden Kaçının: Sahurda şeker içeriği yüksek yiyeceklerden kaçınarak bakterilerin çoğalmasını engelleyin.

RAMAZAN’DA SAĞLIKLI BİR AĞIZ İÇİN BİLİNÇLİ ADIMLAR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, ağız kokusunun Ramazan ayında sıkça karşılaşılan bir sorun olduğunu ve önlenmesi için etkili hijyen alışkanlıklarının uygulanması gerektiğini göstermekte.

Düzenli ağız bakımı ve su tüketimi, hem sosyal etkileşimlerde rahat olmanızı sağlar hem de oruç ibadetinize gölge düşmesini engeller.