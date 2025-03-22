Ramazan’da ağız ve diş sağlığını koruma yöntemleri! İşin uzmanları açıklıyor

Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. David Mooney, oruç sırasında ağız sağlığını korumanın önemini şu sözlerle açıkladı:

"Uzun süreli susuzluk, ağızdaki tükürük salgısını azaltarak bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabilir. Bu durum yalnızca kötü ağız kokusuna değil, aynı zamanda diş çürükleri ve diş eti iltihaplarına yol açar. Bu tür sorunların önüne geçmek için doğru ağız bakım rutinleri uygulanmalıdır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZAN’DA AĞIZ SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Journal of Oral Health Research'te yayımlanan bir çalışma, Ramazan ayında ağız kuruluğu yaşayan bireylerde diş çürümesi riskinin %35 oranında arttığını göstermekte.

International Journal of Dentistry'de yayımlanan bir araştırma, Sahur'dan sonra yeterli diş temizliği yapılmamasının ağız florasında zararlı bakterilerin hızla çoğalmasına neden olduğunu ortaya koymakta.

The British Dental Journal'da yayımlanan bir inceleme, tükürük salgısının azalmasının ağız sağlığını olumsuz etkilediğini ve oruç sırasında düzenli ağız hijyeninin bu etkileri önleyebileceğini vurgulamakta.

RAMAZAN’DA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUMA YÖNTEMLERİ

1. İftar ve Sahur Sonrası Diş Fırçalama: Gün içinde ağızda biriken plakların temizlenmesi için dişlerin düzenli olarak fırçalanması gerekir.

2. Diş İpi ve Ağız Gargarası Kullanımı: Yemek artıkları ve plak oluşumunu önlemek için diş ipi kullanımı önerilir. Alkolsüz ağız gargaraları ise tazelenmiş bir nefes ve hijyen sağlar.

3. Şekerli Gıdalardan Kaçınma: Şekerli ve asitli yiyeceklerin sık tüketilmesi, diş minesine zarar verebilir.

4. Bol Su Tüketimi: İftar ve Sahur arasında yeterli miktarda su tüketmek, tükürük üretimini artırarak ağız kuruluğunun önüne geçer.

5. Düzenli Diş Kontrolleri: Ramazan öncesinde ve sonrasında diş hekimi kontrolü yapmak, ağız sağlığını güvence altına almak için önemli.

RAMAZAN’DA SAĞLIKLI BİR AĞIZ İÇİN BİLİNÇLİ ADIMLAR

Uzmanların uyarılarına ve bilimsel araştırmalara göre, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına ekstra özen göstermek, oruç sırasında oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için hayati bir öneme sahip.

İftar ve Sahur'da doğru alışkanlıkları benimseyerek, ağız sağlığınızı koruyabilir ve Ramazan ayını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.