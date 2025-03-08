Ramazan’da aşırı baharat tüketimine dikkat! Uzmanlar uyardı

Ramazan ayında oruç tutan bireyler için öğünler arasında uzun süreler olması ve öğünlerin yoğun bir şekilde tüketilmesi, sindirim sistemi üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bu dönemde özellikle aşırı baharat tüketimi, mide sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BAHARATLARIN MİDE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mayo Clinic’ten Gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, baharatların sindirim sistemi üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Baharatlar, az miktarda kullanıldığında sindirimi hızlandırabilir ve mideye olumlu etkiler sağlayabilir. Ancak aşırı baharat tüketimi, mide asidinin artmasına neden olarak yanma, ekşime ve reflü gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Ramazan ayında, uzun süren açlık sonrası baharatlı yemeklerin tüketilmesi mideyi daha hassas hale getirebilir."

Harvard Tıp Fakültesi’nden Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett ise baharatlı gıdaların sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini ancak porsiyon kontrolünün önem taşıdığını belirtti:

"Baharatlar, özellikle kapsaisin gibi bileşenler içeriyorsa, sindirim sistemine zarar verebilir. İftar ve sahur gibi öğünlerde aşırı baharatlı yemeklerden kaçınmak mide sağlığını korumada önemli bir adımdır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: BAHARATLI GIDALARIN SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışma, kapsaisin içeren baharatların mide asidini artırarak reflü semptomlarını tetikleyebileceğini göstermekte.

Çalışma, özellikle hassas mideye sahip bireylerde baharat tüketiminin sınırlanması gerektiğini vurgulamakta.

Journal of Gastroenterology'da yayımlanan bir araştırma, aşırı baharat tüketiminin mide mukozasına zarar verebileceğini ve mide duvarında inflamasyona yol açabileceğini ortaya koymakta. Bu durum, mide yanması ve hazımsızlık gibi semptomları artırabilir.

Nutrition Research Reviews'da yayımlanan bir başka çalışma, baharatların kontrollü kullanımının sindirimi desteklediğini ancak aşırıya kaçıldığında sindirim sistemini zorlayabileceğini belirtmekte.

Çalışma, baharatlı gıdaların porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini önermekte.

RAMAZAN’DA MİDE SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

1. Baharat Miktarını Sınırlayın: Özellikle acı biber, karabiber gibi yoğun baharat içeren yemeklerin tüketimini azaltın. Baharat yerine taze otlar ve hafif lezzetlerle yemeklerinizi zenginleştirin.

2. Az ve Sık Yemek Tüketin: İftar ve sahurda mideyi yormamak için aşırı yemek yemekten kaçının. Hafif ve dengeli öğünlerle mide sağlığınızı koruyabilirsiniz.

3. Sıvı Tüketimine Özen Gösterin: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek, mide asidini dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca bitki çayları, rahatlatıcı etkileriyle mideyi destekler.

4. Şeker ve Asitli Gıdalardan Kaçının: Baharatlı yemeklerin yanında şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durarak mideyi daha fazla yorulmaktan koruyun.

5. Yemekten Hemen Sonra Yatmayın: Yemekten hemen sonra yatmak yerine en az 30 dakika bekleyin. Bu, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını önler.

SAĞLIKLI BESLENME İLE RAMAZAN’DA MİDEYİ KORUYUN

Ramazan ayında mide sağlığını korumak için dengeli beslenme alışkanlıkları oluşturmak büyük önem taşır. Baharatların sınırlı miktarda tüketilmesi, mide rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olurken daha sağlıklı bir oruç süreci geçirmenizi sağlar.

Uzmanların önerilerini dikkate alarak, mide asidini artıracak baharatlı gıdalardan kaçınmalı ve iftar ile sahur öğünlerinde hafif, besleyici alternatiflere yönelmeli.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Dr. Michael Camilleri, "Aşırı baharat tüketimi, mideyi hassas hale getirerek reflü ve diğer sindirim sorunlarına yol açabilir. Baharat kullanımında dengeli olmak mide sağlığı açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

Prof. Dr. Walter Willett ise ekledi:

"Baharatlı yemeklerin sağlıklı diyetin bir parçası olabileceği doğru, ancak aşırı miktar tüketimden kaçınmak gerekir. Özellikle oruç sırasında hassas mideye sahip bireyler bu konuda daha dikkatli olmalı."