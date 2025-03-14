Ramazan'da Chia tohumunun gücü! Oruç süresince susuz ve aç kalmadan geçirin

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü’nden Prof. Dr. Walter Willett, chia tohumlarının sağlık üzerindeki etkilerini şu sözlerle açıkladı:

"Chia tohumları, yüksek lif içeriği ve su tutma kapasitesi sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu özellikleri, oruç tutarken gün boyunca enerji seviyelerini korumada ve susuzluk hissini azaltmada etkili bir rol oynar."

University of California, Los Angeles (UCLA) Beslenme Bilimleri Bölümü’nden Dr. Dana Hunnes ise chia tohumlarının antioksidan ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğunu vurguladı:

"Chia tohumları, içerdiği antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri sayesinde genel sağlığı destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirirken, vücudu hidrasyon açısından dengede tutar."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: CHİA TOHUMUNUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Nutrition Research Reviews'da yayımlanan bir araştırma, chia tohumlarının su tutma kapasitesinin yüksek olduğunu ve bu sayede susuzluk hissini azaltarak hidrasyonu sağladığını ortaya koydu.

Journal of Food Science and Technology'de yayımlanan bir çalışma, chia tohumlarının yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırarak, enerji seviyelerinin gün boyu korunmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

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Journal of Clinical Lipidology 'de yayımlanan bir başka araştırma, chia tohumlarının içerdiği omega-3 yağ asitlerinin kardiyovasküler sağlığı desteklediğini ve inflamasyonu azalttığını belirtti.

SAHURDA CHİA TOHUMU TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

1. Chia Tohumlu Yoğurt: Yoğurtla karıştırarak chia tohumlarını tüketebilirsiniz. Bu karışım, hem tokluk hissini artırır hem de susuzluk hissini azaltır.

2. Chia Tohumlu Smoothie: Meyve ve sebzelerle hazırlayacağınız smoothie içine chia tohumu ekleyerek besin değeri yüksek bir içecek elde edebilirsiniz.

3. Chia Tohumlu Salata: Salatalarınıza chia tohumu ekleyerek, lif ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir öğün hazırlayabilirsiniz.

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4. Chia Tohumlu Puding: Gece boyunca süt veya bitkisel süt ile chia tohumlarını bekleterek lezzetli ve besleyici bir puding yapabilirsiniz.

5. Çorbalarda Kullanım: Çorbalarınıza chia tohumu ekleyerek besin değerini artırabilir ve daha doyurucu hale getirebilirsiniz.

SAHUR'DA DOĞRU SEÇİMLERLE SAĞLIKLI BİR RAMAZAN

Sahurda chia tohumu tüketmek, oruç süresince susuzluk ve açlık hissini azaltmanın etkili bir yolu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, chia tohumlarının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ve Ramazan ayında beslenme düzenine dahil edilmesi gerektiğini vurgulamakta.

Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için chia tohumlarını sahur öğünlerinize dahil etmeyi unutmamanız önerildi.