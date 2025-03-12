Ramazan'da enerjik olmak için çalışanlara İftar ve Sahur önerileri! Oruç'ta uzmanlardan kritik tavsiyeler

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemini şu şekilde vurguladı:

"Uzun süreli açlık dönemlerinde, enerji seviyelerini korumak ve metabolizmayı desteklemek için dengeli bir beslenme planı şarttır. İftar ve sahurda yeterli protein, lif ve sağlıklı yağ alımı, gün boyunca enerjik kalmanıza yardımcı olur."

Londra King’s College Beslenme ve Diyetetik Profesörü Dr. Tom Sanders ise iftar ve sahurda sıvı tüketimine dikkat çekti:

"Ramazan boyunca susuz kalmamak, özellikle çalışan bireyler için kritik öneme sahiptir. İftar ve sahurda yeterli miktarda su tüketmek, vücudun su dengesini koruyarak zihinsel ve fiziksel performansı artırır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZANDA BESLENME VE PERFORMANS

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, Ramazan ayında düzenli ve dengeli beslenmenin, iş performansı ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu göstermekte. Özellikle protein ve lif açısından zengin besinlerin tüketimi, uzun süreli tokluk sağlar ve enerji seviyelerini korur.

Journal of Human Nutrition and Dietetics'te yayımlanan bir çalışma, iftar ve sahurda su tüketiminin, vücudun hidrasyon seviyelerini dengeleyerek susuzluğa bağlı yorgunluk ve baş ağrılarını önleyebileceğini vurgulamakta.

Appetite dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, Ramazan ayında iftar ve sahurda yüksek şekerli ve yağlı besinlerden kaçınmanın, kilo kontrolünü ve genel sağlık durumunu olumlu yönde etkilediğini belirtmekte.

ÇALIŞANLAR İÇİN İFTAR VE SAHUR ÖNERİLERİ

İftar Önerileri:

1. Yavaş Sindirilen Karbonhidratlar: Tam tahıllı ekmek, bulgur, esmer pirinç gibi kompleks karbonhidratlar, uzun süreli enerji sağlar.

2. Protein Kaynakları: Tavuk, balık, hindi gibi yağsız proteinler kas kütlesini korur ve tokluk hissi verir.

3. Sebzeler ve Salatalar: Lif açısından zengin sebzeler, sindirimi destekler ve vitamin-mineral ihtiyacını karşılar.

4. Su ve Ayran: Vücudun su dengesini korumak için bol su ve elektrolit içeren ayran tüketin.

Sahur Önerileri:

1. Yavaş Sindirilen Karbonhidratlar: Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmek, mercimek gibi karbonhidratlar gün boyunca enerjinizi korur.



2. Yumurta ve Süt Ürünleri: Yüksek protein içeren yumurta, peynir, yoğurt gibi besinler uzun süreli tokluk sağlar.

3. Taze Meyve ve Kuruyemişler: Vitamin ve mineral deposu meyveler ve sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler enerji verir.

4. Bol Su: Sahurda yeterli miktarda su tüketerek gün boyunca susuz kalmayı önleyin.

RAMAZAN AYINDA SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME

Ramazan ayında çalışan bireyler için sağlıklı ve dengeli beslenmek, hem iş performansını artırır hem de genel sağlık durumunu korur.

İftar ve sahurda doğru besinleri tercih etmek, uzun süreli açlık dönemlerinde enerjinizi korumanıza ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Walter Willett, "Ramazan ayında dengeli bir beslenme planı, enerji seviyelerini korumak ve sağlığı desteklemek için kritiktir" dedi.

Dr. Tom Sanders ise şunları ekledi:

"Sıvı tüketimine dikkat ederek vücudun su dengesini korumak, Ramazan boyunca zihinsel ve fiziksel performansı artırır."