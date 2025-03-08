Ramazan’da İftarda su tüketimine dikkat! Sağlıklı orucun püf noktaları

Mayo Clinic’ten Gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, iftarda fazla miktarda su içmenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Bir anda aşırı su tüketmek, midenin gerilmesine ve sindirim sisteminin dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum, mide şişkinliği ve reflü gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Su tüketimini iftar ve sahur arasında zamana yaymak çok daha sağlıklı bir yöntemdir."

Harvard Tıp Fakültesi’nden Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett ise su tüketiminin dengeli yapılmasının önemini vurguladı:

"Vücut için yeterli hidrasyonu sağlamak elbette hayati önem taşır. Ancak, su tüketimini aşırıya kaçırmak vücudu yorabilir ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir. İftar sırasında az miktarda su ile başlayıp, daha sonra aralıklı olarak içmek en iyi yaklaşım."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SU TÜKETİMİ VE SİNDİRİM SAĞLIĞI

Journal of Clinical Gastroenterology 'da yayımlanan bir araştırma, iftar sırasında aşırı miktarda su içmenin mideyi genişlettiğini ve sindirim sürecini yavaşlattığını ortaya koydu.

Araştırma, özellikle hızlı ve yoğun su tüketiminin mide asidini artırarak reflü semptomlarını tetikleyebileceğini göstermekte.

Nutrition and Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışma, uzun süreli açlık sonrası su tüketiminin, vücuttaki sıvı dengesini korumak için kademeli olarak yapılması gerektiğini vurgulamakta.

Çalışma, bir anda fazla miktarda su içmenin, vücut için zararlı olabilecek elektrolit dengesizliğine yol açabileceğini belirtmekte.

American Journal of Physiology 'de yayımlanan bir başka araştırma, yavaş su tüketiminin sindirimi desteklediğini ve metabolizmayı optimize ettiğini göstermekte.

Araştırma, suyun aralıklı ve kontrollü şekilde tüketilmesinin mide sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurgulamakta.

RAMAZAN’DA DENGELİ SU TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

1. İftara Az Miktarda Su ile Başlayın: Orucunuzu bir bardak su ile açın. Hızlıca fazla miktarda su içmekten kaçının.

2. Suyu Aralıklarla Tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli aralıklarla su için. Toplamda günlük 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin.

3. Sıvı Çeşitliliği Oluşturun: Sadece su değil, bitki çayları, ayran ve doğal meyve suları gibi sağlıklı sıvılar tüketerek sıvı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

4. Yemekle Birlikte Çok Fazla Su İçmekten Kaçının: Yemekle birlikte aşırı su tüketmek, sindirimi zorlaştırabilir. Yemek öncesi ve sonrası su içmeyi tercih edin.

5. Şekerli ve Asitli İçeceklerden Uzak Durun: Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durarak mideyi daha fazla yorulmaktan koruyun.

SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN SU TÜKETİMİNDE DENGE

Ramazan ayında iftar ve sahur arasında dengeli su tüketimi, hem genel sağlık hem de sindirim sistemi sağlığı açısından büyük önem taşır. Su tüketiminizi kademeli ve ölçülü bir şekilde gerçekleştirerek mide rahatsızlıklarından korunabilir ve oruç sürecini daha rahat geçirebilirsiniz.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Dr. Michael Camilleri, "Bir anda aşırı su tüketmek, midenin gerilmesine ve sindirim sisteminin dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum, mide şişkinliği ve reflü gibi rahatsızlıklara yol açabilir" dedi.

Prof. Dr. Walter Willett ise ekledi:

"Vücut için yeterli hidrasyonu sağlamak elbette hayati önem taşır. Ancak, su tüketimini aşırıya kaçırmak vücudu yorabilir ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir."