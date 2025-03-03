Ramazan'da sigaradan kurtulma yollarını uzmanlar açıkladı

Harvard Medical School’dan Prof. Dr. Ronald Crystal, Ramazan’ın sigarayı bırakma üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

“Oruç, bireyleri belirli saatlerde nikotin tüketiminden uzak tuttuğu için sigaraya olan fizyolojik bağımlılığı kırmada etkili olabilir. Beyin, uzun süre nikotin alamadığında bu eksikliğe adapte olmaya başlar ve bu dönemde sigarayı bırakma teşviki daha güçlü hale gelir.”

University College London’dan Dr. Lion Shahab ise, bu süreçte sosyal ve manevi motivasyonun önemine dikkat çekerek, “Ramazan gibi özel dönemlerde bireyler toplumsal ve dini bağlamda daha kararlı hissedebilirler. Bu, sigara gibi bağımlılık yapan maddelerden uzak durma konusunda önemli bir fırsattır” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ORUÇ VE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI

Nicotine & Tobacco Research dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Ramazan ayında sigara kullanımında belirgin bir azalma gözlemlendi.

Çalışma, nikotin eksikliğinin oruç sırasında bireyleri sigarayı bırakmaya teşvik ettiğini ve birçoğunun bu süreçte bağımlılıklarını daha iyi kontrol edebildiğini ortaya koydu. Ayrıca, sigarayı bırakan bireylerin enerji seviyelerinin ve genel sağlık durumlarının iyileştiği rapor edildi.

Bir diğer araştırma ise, oruç sırasında bireylerin stres düzeylerini yönetme yeteneklerinin arttığını gösterdi.

Journal of Behavioral Medicine’de yayımlanan bu çalışma, sosyal destek ve manevi değerlerin, bağımlılık davranışlarını değiştirmede güçlü bir rol oynadığını vurgulamakta.

SİGARAYI BIRAKMA SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRAN ÖNERİLER

Ramazan’da sigarayı bırakmayı desteklemek için şu adımlar izlenebilir:

1. Sahur ve İftarda Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı bir diyet, kan şekerini dengede tutarak sigara isteğini azaltabilir. Özellikle meyve, sebze ve tam tahıllı besinler tercih edilmeli.

2. Bol Su Tüketimi: Nikotin bağımlılığından kaynaklanan detoks sürecini hızlandırmak için bol miktarda su içmek önemli.

3. Psikolojik Destek: Manevi odaklı bir dönem olan Ramazan’da toplumsal destek almak, bireylerin sigarayı bırakma konusundaki kararlılıklarını artırabilir.

4. Alternatif Aktiviteler: Sigara içme isteğini azaltmak için yürüyüş, meditasyon veya hafif egzersizler gibi aktiviteler tercih edilebilir.

5. Uzmana Danışma: Sigarayı bırakma sürecinde bir sağlık uzmanından veya sigara bırakma programından destek almak faydalı olabilir.

UZMANLAR RAMAZAN AYINI BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Uzmanlar, Ramazan’ı sigarayı bırakmak isteyenler için eşsiz bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu süreçte yalnızca nikotin tüketiminden uzak durmak değil, aynı zamanda manevi ve psikolojik motivasyonları güçlendirmek, bireylerin bu zararlı alışkanlıktan kalıcı olarak kurtulmalarını sağlayabilir.

Harvard’dan Prof. Dr. Ronald Crystal, “Ramazan ayında bireyler sadece sigarayı bırakma değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseme yolunda önemli bir adım atabilirler” dedi.