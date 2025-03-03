Ramazanda top atışı geleneği yaşatılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ramazanda top atışı geleneği yaşatılıyor

Erzincan'daki 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, ramazan ayının coşkusu olan geleneğini bu sene de sürdürüyor.

Erzincan'da, ramazan ayında uygulanan iftar topu atışı geleneği bu yıl da sürdürülüyor. 59'uncu Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, Esentepe mevkiinden ramazan boyunca iftar vaktini duyurmak amacıyla top atışı gerçekleştiriyor. Bu özel gelenek, Erzincan halkının ramazan ayındaki manevi atmosferini pekiştirirken, aynı zamanda geçmişe duyulan özlemi de yansıtıyor.

59. TOPÇU TUGAYI İFTAR TOPU ATIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Erzincan'da her akşam, iftar saati geldiğinde bir top sesi yankı buluyor. 59. Topçu Tugayı'na bağlı birlikler, Esentepe mevkiinde stratejik bir konumda bulunan topçu bataryalarından top atışı yaparak, iftar vaktinin geldiğini duyuruyor. Bu top atışları, sadece bir gelenek olmanın ötesinde, şehre özgü bir anlam taşıyor ve halkın oruç açma zamanını doğru şekilde bilmesine yardımcı oluyor.

Ramazanda top atışı geleneği yaşatılıyor

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