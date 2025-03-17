Ramazan'da yetim aileler unutulmadı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla, Ramazan ayı başlamadan önce hazırlanan binlerce gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine birer birer ulaştırıldı.
Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçen haftaki 1 ton 750 kiloluk et dağıtımından sonra bu hafta da yetim ailesinin adreslerine tavuk eti paketleri dağıtmaya başladı.
Ramazan ayı boyunca günlük 1000 ailenin evine sıcak iftar yemeği ulaştıran Eyyübiye Belediyesi, bayram öncesi yetim çocuklara bayramlık elbise temin etmek için de planlamalarını sürdürüyor.