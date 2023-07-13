Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler

Fenerbahçe amigosu Rambo Okan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi. Okan, "Sen gitmediğin sürece istediğin kadar uğraş şampiyon olamazsın" diyerek Koç'a tepkisini dile getirdi.

Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a ilk eleştiri Rambo Okan'dan geldi.

Fenerbahçe amigosu Rambo Okan, Kanal Dünya isimli sokak röportajında gündem yaratan sözler sarf etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen Rambo Okan, "Ya kim gelirse gelsin Fener'e, Ali Koç olduğu sürece şampiyon olamaz.

11 yaşından beri tribünlerdeyim, 52 yaşındayım.

Yöneticiler gidici, taraftarlar kalıcıdır. Ali Koç buradan sana sesleniyorum.

Sen gitmediğin sürece istediğin kadar uğraş şampiyon olamazsın" ifadelerini kullandı.

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