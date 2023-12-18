Hiç şüphesiz Türk televizyonlarında yapılmış en iyi işlerden olan Ezel dizisi, gerek hikayesiyle gerekse unutulmaz 'Ramiz Karaeski' karakteriyle akıllarda yer ediniyor.

Ramiz Dayı'nın hem hayatla ilgili hem de aşk ve dostluk üzerine birçok farklı sözü bulunuyor. İşte Ramiz dayı sözleri..

İŞTE O SÖZLER:

Severken vazgeçmiş insanı, hiçbir şeyle korkutamazsın.

Eğer mutsuz olmak istemiyorsan yeğen, kalbini sadece kıymet bilene aç.

Nokta koyduysan bir kere, çevirmeyeceksin onu virgüle yeğen…Ne soru kalmalı ne de tek bir soru işareti geriye…

Sakın bir daha bu kadar çok sevileceğini sanma, çünkü kimse bir gençlik daha harcamaz uğruna…

Ne kadar çok koyar değil mi, sevdiğini başkasıyla düşünmek…

Hayatınızdan çıkanlara sakın üzülmeyin, çürük olan meyve ağaçtan düşer…

Vazgeçersin bazen, sevmediğinden değil, yorulduğundan yeğen.

İkinci şans, birincisine ihanet etmektir yeğen.

Ben senin için boşa kürek çektiğimi, sen bir başka gemiye bindiğinde anladım.

Acı çekmiş hiç kimse, artık eskisi gibi değildir.

EZEL DİZİSİ

Ezel, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

Dizi, 28 Eylül 2009 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı ve 20 Haziran 2011'de atv'de yayımlanan 71. bölümle final yaparak sona erdi.

Toplam 2 sezondan oluşmaktadır. Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu adlı romanından uyarlanmıştır.