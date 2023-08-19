Ramos Galatasaray'a mı Beşiktaş'a mı geliyor belli oldu. Ramos'un parasını Şerafettin Tilki yazdı

Takıldım gidiyorum, transfer rüzgarına.

Sadece 4 büyükler değil.

Transfer yasağı olan Kayseri hariç hepsi taaruzda.

Her transfer dönemi gündeme gelen Talisca yine baş köşede.

Ancak bir isim daha var ki, her gün manşetlerde.

Sergio Ramos. Real Madrid başarısı sonrası Fransa’da futbola Fransız kaldı!

PSG'de tutmadı, ayrıldı.

37 yaşındaki delikanlı(!) hücuma uğradı. Önce Suudi Arabistan kulüpleri kapısını çaldı. Ardından Galatasaray. Derken İnter Miami devreye girdi. Finalde ise Beşiktaş…

Buraya kadar her şey normal. Bir kızı kırk kişi ister, birine varır derler Anadolu’da. O misal.

Konumuza dikey geçiş yapalım.

Efendimmm. İşte bu Ramos için her gün farklı rakamlar atılıyor ortaya.

Kimi yıllık 5 diyor, yazıyor.

Kimileri ise 8..

Elbette bu kesmiyor. 15-20 açık artırma gibi mübarek.

Haydiiii yok mu artıran.

Baktım kafalarınız bu kadar karışık.

O halde net rakamlara ulaşıp vereyim istedim.

Ramos; Her kulübe farklı tarife çekmiş.

Taksiciler gibi. Müşteriye göre fiyat.

İşte Ramos tarifesi:

Al- Nassr: Kariyerimi Avrupa ya da ABD de tamamlamak istiyorum. İlk tercihim Avrupa.

Galatasaray: Şampiyonlar Ligi durumunuz belirsiz. Yıllık 13 milyon Euro.

İnter Miami: Avrupa temaslarım sürüyor. 15 milyon Euro.

Beşiktaş: Arabistan’dan 25 milyon Euro yıllık teklif aldım. Guti ile konuştum. Yarıya indim. İmza parası da istemiyorum. Yıllık: 11 milyon..

Kırkına merdiven dayamış İspanyol stopere bakar mısınız..

SGK, Bağkur, Emekli Sandığı. Ne varsa hepsinden emekli olmaya aday maşallah..

Peki, O istemiş de, ne cevap almış. Günlerce uğraş sonrası elbette onlara da ulaştık.

Malum her yerde gözümüz var. Kulağımız radar, radar!..

Bu da Ramos’un talipli kulüplerden aldığı karşı cevaplar:

Al- Nassr: Yıllık 25 milyon Euro’dan 3 senelik anlaşma. Son karar öncesi düşünün.

Galatasaray: 7 Milyon yıllık ücretin üstüne çıkamayız.

İnter Miami: 10 milyonluk bütçemiz hazır.

Beşiktaş: üç senelik anlaşma: 4-5-6 düşünüyorduk. 5-6-7 olsun. Guti gibi efsane ve Kaptanımız ol..

Arap ve Amerikalı kulüpleri kenara koyalım. Kaynakları, yönetim tarzı, mali durumları farklı.

Beşiktaş ve Galatasaray’a ne demeli.

Çok şey var da..

Demeyim. Olay çıkar valla.

En iyisi tutayım kendimi.

Taraftar gözü ile bakarsam.

Ben de isterem ben de..

Bir yıldız var kalbimde..

Ramos bu. Savunmayı toparlar. Hırsını herkese yayar. Baktı maç sıkıştı. Olmuyor bırakır geriyi. Çıkar ileriye. Kafayı çakar.

Gooooooollllllllllll!

Ulen bizi de baştan çıkarttın ya. Oley, oley, oley..

Bunca maliyet tutar mı derseniz.

Garantisi yok. Nasrettin hoca gibi cevap: Ya tutarsa..

Ya tutarsa

Ya tutup da

Denk gelirse.

Ramos transferini, Gülşen’in şarkısına bağlamak da varmış.

Varsın olsun ne çıkar.

Milyonlarca Euro yurt dışına gidiyor vergisiz.

Transfer işinden biraz mizah yapmayı çok görmeyin..