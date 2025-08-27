Rampadan kayan çöp konteynerini araçla çarpmadan son anda durdurdu



Olay, Yatağan ilçesi Konak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye binası önünde bulunan çöp konteyneri, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. Rampadan hızla kayan konteyneri fark eden bölgedeki Ferhat Berberoğlu isimli vatandaş, durdurmak için koştu. Konteyneri son anda park halindeki araçlara çarpmadan durduran Berberoğlu, muhtemel bir facianın yaşanmasını önledi. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, konteynerin rampadan aşağıya kayması ve Berberoğlu'nun koşarak müdahale etmesi yer aldı.

Berberoğlu'nun dikkati sayesinde olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar Berberoğlu'nu tebrik etti.