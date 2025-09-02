RAMS Park'a usulsüz seyirci alımı: 1 kişi tutuklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada "usulsüz olarak seyirci temini" yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GÖREVLİ VE KARABORSACININ İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"30.08.2025 günü saat 21.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadyumu’nda Galatasaray - Çaykur Rizespor futbol takımları arasında oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında taşeron firma adına görevli U.A. isimli şahsın kendisi gibi görevli E.Z. ve karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. ile işbirliği yaparak stadyuma 'Usulsüz Olarak Seyirci Temini' yaptıkları Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerimiz ve stadyum güvenliği ile yapılan kamera görüntüsü incelemeleri neticesinde tespit edilmiştir."

"BİR ŞAHSI YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "U.A. ve E.Z. isimli şahısların yapılan işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiş olup; U.A. isimli şahıs nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, E.Z. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. M.P. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.