RAMS Park'ın zeminine niye örtü örtülmedi?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın saat 20.45'te AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul'da bugün yağan şiddetli kar yağışı maçın oynanacağı RAMS Park'ın zeminin karla kaplanmasına neden oldu. Sosyal medyada zeminin örtülmemesiyle ilgili haberler çıkarken bunun nedeni belli oldu.

ANTRENMAN SONRASI ÖRTÜ

Stadyum yetkililerinin verdiği bilgiye göre 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle zemin üstüne örtüyü örtmedi. Yapılacak antrenmanın ardından örtü örtüleceği belirtildi.