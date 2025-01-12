Rams Park'ta Barış Alper Yılmaz resitali!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rams Park'ta Barış Alper Yılmaz resitali!

Süper Lig’in 19. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. 42. dakikada Barış Alper Yılmaz, attığı golle Galatasaray'ı Başakşehir karşısında 1-0 öne geçirdi. 53. dakikada Başakşehirli Piatek, skoru eşitledi. 6 dakika sonra Barış tekrar sahneye çıktı. Galatasaray, 2-1 öne geçti.

Süper Lig’in 19. hafta maçında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

42. dakikada Barış Alper Yılmaz, attığı golle Galatasaray'ı Başakşehir karşısında 1-0 öne geçirdi. 53. dakikada Başakşehirli Piatek, skoru eşitledi. 6 dakika sonra Barış tekrar sahneye çıktı. Galatasaray, Başakşehir karşısında tekrardan 2-1 öne geçti.

İşte ilk 11’ler:

Başakşehir(Muhtemel): Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Figueiredo, Davidson, Piatek.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

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