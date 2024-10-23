Galatasaray farkı 2'ye çıkardı

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, taraftarının önünde kazanmak için İsveçli rakibi Elfsborg ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI

83' Gol! Yunus Akgün takımını rahatlatan golün attı. RAMS Park'ta skor 4-2.

RAMS PARK'TA FARK 1'E İNDİ

64' Gol! Rams Park Stadı'nda farkı azaltan golü penaltı vuruşu sonra atan oyuncu Michael Baidoo. Durum şimdi 3-2.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, İsveçli rakibi Elfsborg'u konuk etti. Karşılaşmaya baskıyla başlalan Aslan rakibini yarı sahasına mahkum etti. Sağ ve sol kanattan ataklarla rakibini bunaltan Galatasaray son paslarda başarılı olsa golü çok erken bulabilirdi.

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, orta alandan koşu yapan Mertens'e yerden şık bir pas verdi. Taraftarın gol diye ayağa kalktı anda Mertens'in şutu direkte patladı. Dönen topu çok iyi takip eden Icardı gol perdesini açtı.

İlk golden 10 dakika sondra Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Petterson topu yumrukladı. Top ceza sahası dışında Mertens'te kaldı. Mertens, sağ kanatta bulunan Sara'ya yerden pasını verdi. Sara penaltı noktasına ortaladı. Abdülkerim'in muhteşem kafa vuruşunda top direğe ardından da kaleci Pettersson'a çarpıp ağlarla buluştu.

FARK 1'E İNDİ

Elfsborg 65. dakikada Baidoo'nun penaltı golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Baidoo penaltıdan bulduğu golle farkı 1’e indirdi.