Rams Park'ta ilk gol sesi geldi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rams Park'ta ilk gol sesi geldi!

Ziraat Türkiye Kupası maçı kapsamında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. 35. dakikada topla buluşan Deniz Türüç, topu ağlara gönderdi. Başakşehir Galatasaray karşısında 1-0 önde. Maçta ilk yarı sona erdi.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'i evinde konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstleniyor.

35. dakikada topla buluşan Deniz Türüç, topu ağlara gönderdi. Başakşehir Galatasaray karşısında 1-0 önde. Maçta ilk yarı sona erdi.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Günay, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Efe, Berkan, Sallai, Yusuf, Kerem, Batshuayi.

Başakşehir (Muhtemel) Volkan; Duarte, Hamza, Opoku, Lima; Berat; Keny, Ömer Faruk, Pelkas, Figueiredo; Davidson

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