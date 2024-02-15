Rams Park'ta sıra dışı görüntü. Bir anda ortaya çıktılar

Selahattin Ekrekli
Rams Park'ta sıra dışı görüntü. Bir anda ortaya çıktılar
Sparta Prag atkısı takmış 4 kişilik aile, Galatasaraylı taraftarların arasındaki yerini aldı. Herkes onları izledi.

Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının başlamasına artık çok az bir süre kaldı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen tribündeki yerlerini aldı.
Tam da bu anlarda tribünde sıra dışı bir görüntü göze çarptı.
Sparta Prag atkısı takmış 4 kişilik aile Galatasaraylı taraftarların arasında oturmuştu.
Sarı-Kırmızılı taraftarların şaşkın bakışları arasında kalan Sparta Praglı taraftarlar aralarında gülüp eğlendi.
Polis ve güvenlik elemanları da önlem amacıyla 4 kişilik ailenin etrafında oturdu.

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