Rams Park'ta sıra dışı görüntü. Bir anda ortaya çıktılar

Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının başlamasına artık çok az bir süre kaldı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen tribündeki yerlerini aldı.

Tam da bu anlarda tribünde sıra dışı bir görüntü göze çarptı.

Sparta Prag atkısı takmış 4 kişilik aile Galatasaraylı taraftarların arasında oturmuştu.

Sarı-Kırmızılı taraftarların şaşkın bakışları arasında kalan Sparta Praglı taraftarlar aralarında gülüp eğlendi.

Polis ve güvenlik elemanları da önlem amacıyla 4 kişilik ailenin etrafında oturdu.