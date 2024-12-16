RAMS Park'ta Yunus Akgün şov! Galatasaray tekrar öne geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
RAMS Park'ta Yunus Akgün şov! Galatasaray tekrar öne geçti

Galatasaray Trendyol Süper Lİg'İn 16'ncı haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. 7. dakikada topla buluşan Dries Mertens topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 17. dakikada Muhammed Cham'ın ortasında Ozan Tufan, attığı kafa golüyle skora dengeyi getirdi. 29. dakikada ilk golün asistini yapan Yunus Akgün sahneye çıktı. Yunus, attığı jeneriklik golle Galatasaray'ı Trabzonspor karşısında tekrar öne geçirdi. İlk yarı sona erdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Okan Buruk’un öğrencileri, taraftarı önünde kazanıp zorlu virajı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren, Trabzonspor da Rams Park’tan 3 puanla ayrılıp yeni bir sayfa açmanın peşinde.

7. dakikada topla buluşan Dries Mertens topu ağlara gönderdi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 17. dakikada Muhammed Cham'ın ortasında Ozan Tufan, attığı kafa golüyle skora dengeyi getirdi. 29. dakikada ilk golün asistini yapan Yunus Akgün sahneye çıktı. Yunus, attığı jeneriklik golle Galatasaray'ı Trabzonspor karşısında tekrar öne geçirdi.

Maçta ilk yarı sona erdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sallai, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Jelert, Torreira, Abdülkerim, Barış

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

BARIŞ ALPER YILMAZ SÜRPRİZİ

Sivasspor maçında Manaj'ın hareketi sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk tarafından Trabzonspor maçının ilk 11'inde kendine yer buldu.

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