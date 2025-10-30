Sağlık Bakanlığı, dermatoloji randevusu bekleyen hastaları aile hekimlerine yönlendirme kararı aldı.

Kısa süreli eğitimle hekimlerin uzmanlık rolü üstlenmesi tepki topladı. Aile hekimleri ve sağlık sendikaları uygulamanın sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde özellikle randevu sıkıntısı yaşanan dermatoloji branşında ilginç bir çözüm buldu.

Çanakkale başta olmak üzere farklı kentlerdeki il ve ilçe sağlık müdürlüklerine gönderilen bilgilendirme mesajlarında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden dermatoloji randevusu bekleyen hastaların sistemden silineceği ve bu hastaların aile hekimlerine yönlendirileceği bildirildi.

Bakanlık, aile hekimlerine kısa süreli dermatoloji eğitimi verildiğini duyurdu. Ancak aile hekimleri ve sağlık sendikaları uygulamaya tepki gösterdi.

BirGün'ün haberine göre Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, son uygulamanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bir günlük eğitimle dermatolog olunmaz. Bakanlık akıl tutulması yaşıyor, hukuk ve bilim yok sayılıyor” dedi. Eryazğan, ayrıca kamuda ciddi dermatoloji uzmanı eksikliği bulunduğunu ve randevu krizinin aile hekimleri üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirtti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen Bakanlığın, bu sorunu Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) üzerinden kapatmaya çalıştığını söyledi. Mehlepçi, aile hekimlerinin asli görevlerinin bebek, çocuk ve gebe takibi ile aşılar olduğunu, Bakanlığın poliklinik hizmetini dayatmasının randevu krizini daha da derinleştireceğini vurguladı.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu ise, “Artık daire başkanlığına göre uzmanlığa, ihtisasa gerek yok! Aile hekimleri bu ihtiyacı da karşılar. Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası da uygulamayı eleştirerek, “Bugün cildiye randevularını, yarın anabilim dallarını mı kapatacaksınız?” dedi.

Uzmanlar, bir günlük eğitimle dermatoloji uzmanlarının yerini doldurmanın mümkün olmadığını ve bu uygulamanın hem hastalar hem de aile hekimleri için ciddi sorunlar doğuracağını belirtiyor.