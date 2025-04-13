Rangers 10 kişiyle Celtic’in şampiyonluk kutlamalarını erteletti

Celtic’in üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etmesi için Rangers’ın Pittodrie’de mağlup olması gerekiyordu. Ancak Barry Ferguson yönetimindeki Rangers, 2-0 geriye düştüğü mücadelede, uzatma dakikalarında gelen golle durumu 2-2’ye getirerek şampiyonluğu garantileme ihtimalini haftaya bıraktı.

Maça etkili başlayan taraf Aberdeen oldu. Leighton Clarkson'ın 20 metreden kullandığı serbest vuruşla topu köşeye göndermesiyle öne geçtiler. Bu golden kısa bir süre sonra Ross McCausland, Topi Keskinen’e yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu olay Rangers’ı 10 kişi bırakırken, Aberdeen baskısını sürdürdü ve Pape Gueye'nin kale önünde tamamladığı golle devreyi 2-0 önde kapattı.

IGAMANE’NİN UMUT VEREN GOLE CEVABI

İlk yarının sonunda Hamza Igamane’nin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de Faslı forvet ikinci yarının hemen başında fizik gücünü kullanarak savunmayı ekarte etti ve Rangers’ın geri dönüş ateşini yaktı. Bu gol Pittodrie’deki atmosferi bir anda değiştirdi. Taraftarlar gerilse de Aberdeen fırsatlar bulmaya devam etti.

Findlay Curtis’in net bir pozisyondan yararlanamaması Rangers adına şanssızlıkken, Aberdeen’in Kevin Nisbet ile bulduğu üçüncü gol de elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Bu an, karşılaşmanın kaderini belirledi.

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HAGİ’DEN SON SANİYE DARBESİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Rangers’ın artan baskısı Aberdeen cephesinde paniğe yol açtı. Uzatma anlarında Ianis Hagi, ceza sahası içinde yükselen topu zekice ağlarla buluşturdu ve skoru eşitleyen golü attı. Bu gol, Celtic’in şampiyonluk kutlamalarını en az bir hafta daha erteledi.

ABERDEEN FORMDA AMA ŞANSSIZ

Bu sezon son 9 maçında yalnızca bir kez yenilen Aberdeen, üçüncülük hedefiyle çıktığı bu mücadelede önemli bir fırsatı kaçırmış oldu. Maç öncesi bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmaları durumunda puan tablosunda üçüncülüğe yerleşeceklerdi. Ancak elde ettikleri beraberlik yalnızca 1 puan getirdi.

RANGERS, AVRUPA’YI DÜŞÜNÜYOR

Rangers’ın bu karşılaşmaya büyük oranda yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması dikkat çekti. Teknik direktör Ferguson, gözünü Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına dikmiş durumda. Rakipleri ise güçlü Athletic Bilbao. Bu nedenle takımda tam dokuz değişiklik yapıldı. Orta sahada kaptanlık bandını ise Aberdeen’in eski oyuncusu Connor Barron taşıdı.

CELTİC’İN GÖZÜ SONRAKİ HAFTADA

Celtic cephesinde bu beraberlik hayal kırıklığı yaratsa da, matematiksel olarak şampiyonluk hala onların elinde. Önümüzdeki haftalarda kazanacakları bir galibiyetle kupaya ulaşmaları mümkün. Ancak Rangers’ın gösterdiği direnç ve geri dönüş gücü, İskoçya Ligi’nde mücadele ruhunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu unutulmaz maç, İskoç futbol tarihine bir klasik olarak geçti. Taraftarlar son düdüğe kadar heyecanın dinmediği bu mücadeleyi uzun süre hafızalarında taşıyacak.