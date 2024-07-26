Rangers, Çek yıldızı kiraladı

17 kez milli formayı giyen 26 yaşındaki oyuncu, Euro 2024'te 1 maçta görev aldı.

Geçtiğimiz yaz Twente'den transfer olduğu ve takımının Almanya 1. Ligi'ni 12. sırada tamamladığı Bundesliga'daki ilk sezonunda sadece 14 maçta ilk 11'de forma giyebildi.

Ancak Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, yaz transfer dönemindeki sekizinci transferini "Avrupa futbolunda değerli deneyime sahip, heyecan verici bir oyuncu" olarak değerlendiriyor.

Clement, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Eredivisie'de ve Wolfsburg'da geçirdiği dönemde hücumdaki yeteneklerini zaten gösterdi ve kadromuzdaki hücum opsiyonlarımızı daha da güçlendirecek" dedi.

Cerny, 2014 yılında memleketi Pribram'dan Ajax'a transfer oldu ve ardından Hollandalı rakipleri Utrecht ve Twente'de forma giydi.

Ibrox'a transfer olmadan önce Wolfsburg formasıyla toplamda 25 maça çıkan kanat oyuncusu, "Teknik direktörle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren çok iyi bir his aldım ve o andan itibaren her şeyin oldukça hızlı ilerlediğini söyleyebilirim" diye konuştu.