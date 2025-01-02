Rangers, Celtic'i farklı geçti

Rangers, Ibrox Stadı’nda ağırladığı ezeli rakibi Celtic’i 3-0 mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Teknik direktör Philippe Clement, Old Firm derbisinde ilk galibiyetini elde ederek eleştirilere yanıt verdi. Maçın önemli anlarında Ianis Hagi, Robin Pröpper ve Danilo’nun golleri belirleyici oldu.

7. dakikada Ianis Hagi’nin ceza sahası dışından attığı şut, Rangers’ı öne geçirirken, ev sahibi ekip baskıyı artırdı. Celtic’in oyun düzeni bozulurken, 66. dakikada Pröpper’ın köşe vuruşundan gelen topu ağlarla buluşturması farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise Danilo söyledi ve 81. dakikada skoru belirledi.

CELTİC ZOR ANLAR YAŞADI

Celtic, sezon boyunca gösterdiği güçlü performansla sahaya çıkmış olsa da bu kez zorlandı. Brendan Rodgers’ın öğrencileri, Rangers’ın baskısı karşısında sık sık top kayıpları yaşadı. Reo Hatate’nin ilk yarıda bulduğu net fırsat dışında etkili bir oyun sergileyemeyen Celtic, ikinci yarıda da toparlanamadı.

Rodgers, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Rangers bizden daha iyiydi. Topla yeterince hızlı ve etkili değildik. Bugün her anlamda yetersiz kaldık," dedi.

RANGERS’IN YENİ BAŞLANGICI

Bu galibiyet, Rangers için yalnızca bir maçtan fazlasını ifade ediyor. Uzun süredir Celtic karşısında galibiyet yüzü göremeyen takım, Clement liderliğinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör, "Bu galibiyet, takımımızın potansiyelini gösterdi. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.