Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu: VAR’a tanıdık isim atandı

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Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu: VAR’a tanıdık isim atandı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA’nın VAR hakemi olarak tanıdık bir ismi ataması ise dikkat çekti.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, çeyrek final bileti alabilmek için deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. İlk maçta rakibine 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İskoçya'da farklı kazanıp bir üst tura yükselmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde UEFA, Rangers-Fenerbahçe maçını yönetecek hakemi duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Rangers-Fenerbahçe karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Rohit Saggi olurken VAR'da daha önce Süper Lig'de de görev yapan Pol van Boekel yer alacak. AVAR'da ise Christian Dingert bulunacak.

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan Pol van Boekel, geçtiğimiz sezon Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında VAR'da yer almıştı.

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